Футболистка Машина заявила, что игра за ЦСКА не помешала ее переходу в «Спартак»

Футболистка Наталья Машина заявила, что выступления за ЦСКА не препятствовали ее переходу в «Спартак».

«Почему решила перейти в «Спартак»? Я болею за «Спартак» с детства, я люблю этот клуб. Поступило предложение, я согласилась. Как-то влияла игра за ЦСКА? Нет, это не как в мужском футболе, тем более в ЦСКА играла очень давно, никто об этом уже не помнит. Никаких враждебных настроений не было ни у кого», — приводит слова Машиной ТАСС.

Машина перешла в «Спартак» в начале 2024 года. С 2016 по 2020 год футболистка выступала за ЦСКА, в составе которого стала чемпионкой России и обладательницей Кубка страны.