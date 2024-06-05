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Женский футбол

Сегодня, 13:30

Футболистка сборной ДР Конго ударила соперницу из Марокко кулаком по лицу во время матча

Алина Савинова
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Футболистка сборной ДР Конго Рут Кипойи грубо нарушила правила в товарищеском матче против Марокко.

В середине второго тайма Кипойи кулаком в челюсть ударила свою соперницу Ясмин Мрабет после того, как та толкнула ее. Стычка между ними началась сразу после того, как футболистка сборной ДР Конго получила прямую красную карточку за грубый удар по ногам. Теперь ей грозит пожизненная дисквалификация.

Игра проходила в понедельник, 3 июня, и завершилась победой марокканской команды со счетом 3:2.

Футбол
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