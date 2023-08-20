Футболистка сборной Испании заявила, что глава RFEF плохо целуется

Сегодня, 21:15
Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо пошутила, что президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес плохо целуется.
Испанские футболистки обыграли национальную команду Англии в финале чемпионата мира по футболу среди женщин (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес, обхватив голову Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине.
«Мне это не понравилось», — прокомментировала спортсменка поцелуй в эфире испанского телевидения.
45-летний Рубиалес возглавляет Королевскую испанскую футбольную федерацию с мая 2018 года.