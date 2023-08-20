Футболистка сборной Испании заявила, что глава RFEF плохо целуется

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо пошутила, что президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес плохо целуется.

Испанские футболистки обыграли национальную команду Англии в финале чемпионата мира по футболу среди женщин (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес, обхватив голову Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине.

«Мне это не понравилось», — прокомментировала спортсменка поцелуй в эфире испанского телевидения.

45-летний Рубиалес возглавляет Королевскую испанскую футбольную федерацию с мая 2018 года.