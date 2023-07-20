Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 10:53

Футболистка сборной Норвегии рассказала о состоянии команды после стрельбы в Окленде

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Футболистки сборной Норвегии Марен Мьельде прокомментировала стрельбу в Окленде, которая произошла около отеля команды.

«Все это время мы чувствовали себя в безопасности, — цитирует Мьельде Inside the Games. — У Международной федерации футбола (ФИФА) хорошая система безопасности в отеле, у нас в команде есть собственный сотрудник службы безопасности. Кажется, все спокойны, мы готовимся с сегодняшней игре в обычном режиме».

Ранее в центре Окленда в результате перестрелки погибли два человека, еще шесть получили ранения. В результате действий полиции стрелок был ликвидирован. Инцидент произошел неподалеку от отеля, где проживают норвежские футболистки, готовящиеся к выступлению на женском чемпионате мира.

20 июля женская сборная Норвегии играет против Новой Зеландии в первом матче на женском чемпионате мира-2023.

Футбол
0
Читайте также
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов после поражения от фарерского клуба
Установлена причастность к убийству подростка на юге Москвы его 13-летнего знакомого
Пранкеры Вован и Лексус разыграли владельца империи Ротшильдов
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Новой Зеландии состоялась церемония открытия женского ЧМ, несмотря на стрельбу у отеля