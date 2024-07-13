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Сегодня, 08:30

Футболистка сборной России Абдуллина о деле Рубиалеса: «Не хочу никого судить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник женской сборной России по футболу Алсу Абдуллина ответила «СЭ» на вопрос об инциденте с участием бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на женском чемпионате мира.

«Я не хочу никого судить. Поэтому я никакого мнения не имею. Я с таким не встречалась», — сказала Абдуллина «СЭ».

Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.

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