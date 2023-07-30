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Сегодня, 14:28

Футболистка в хиджабе впервые сыграла на чемпионате мира

Виктория Кравченко
Нухайла Бензина.
Фото Reuters
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Футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, которая сыграла в матче чемпионата мира в хиджабе, сообщает The Athletic.

Она вышла на поле с первых минут матча второго тура группового этапа с национальной командой Южной Кореи и получила желтую карточку.

Встреча завершилась победой сборной Марокко со счетом 1:0. Единственный гол забила Ибтиссам Джрайди, которая отличилась на шестой минуте. В предыдущем матче с немками Бензина осталась в запасе.

Ранее ФИФА запрещала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях. В 2014 году запрет был снят. Несмотря на решение, во Франции до сих пор запрещено ношение хиджаба.

Бензина играет за ФАР, спортивный клуб Вооруженных сил Марокко, который является восьмикратным действующим чемпионом высшей женской лиги страны.

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