Футболистка «Зенита» заявила, что команда слушает песни «Ленинграда» перед матчами

Нападающая «Зенита» Екатерина Пантюхина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о музыке, которую команда слушает в раздевалке.

«После финала мы пели с болельщиками песни «Ленинграда». Если у меня любимая песня? Наверное, «В Зените». Мы ее всегда слушаем перед матчем и выходим с этими эмоциями на поле. Мы в победной раздевалке пели «Ленинград», Шакиру и вообще все подряд. Мы очень любим петь и танцевать», — сказала Пантюхина «СЭ».

В матче за Суперкубок петербургский клуб победил ЦСКА (1:1, по пенальти 5:4).