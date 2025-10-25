Футболисткам «Динамо» присудили поражение в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил женскому «Динамо» поражение в матче чемпионата России против ЦСКА, сообщает пресс-служба турнира.

Игра прошла 19 октября и завершилась победой московской команды (1:0). Отмечается, что по ходу матча на поле одновременно находились шесть легионеров «Динамо», что нарушает регламент суперлиги. В связи с этим контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение аннулировать результат дерби и присудить ЦСКА победу со счетом 3:0.

ЦСКА набрал 56 очков за 22 матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 33 очками располагается на шестой строчке.