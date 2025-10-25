Футболисткам «Динамо» присудили поражение в матче с ЦСКА

25 октября, 16:28
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил женскому «Динамо» поражение в матче чемпионата России против ЦСКА, сообщает пресс-служба турнира.
Игра прошла 19 октября и завершилась победой московской команды (1:0). Отмечается, что по ходу матча на поле одновременно находились шесть легионеров «Динамо», что нарушает регламент суперлиги. В связи с этим контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение аннулировать результат дерби и присудить ЦСКА победу со счетом 3:0.
ЦСКА набрал 56 очков за 22 матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 33 очками располагается на шестой строчке.
hamal
Возможно, та, в которой шесть легионеров :) Но журналист повеселил, конечно!
05.11.2025
Alexander Maxakov
Что в Динамо за руководство , что не знают правил и законов . Значит надо уволить не компентентных товарищей .
25.10.2025
DMaster
> завершилась победой московской команды А какая из них не московская?
25.10.2025