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Сегодня, 00:09

Главного тренера женской сборной Замбии Мвапе обвиняют в домогательстве

Евгений Козинов
Корреспондент
Брюс Мвапе.
Фото Reuters
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Главный тренер женской сборной Замбии Брюс Мвапе обвиняется в домогательстве во время чемпионата мира-2023. Как сообщает The Guardian, международная федерация футбола (ФИФА) расследует это дело.

Тренер трогал за грудь одну из футболисток команды во время тренировки перед матчем против сборной Коста-Рики (3:1). Если ФИФА установит вину, то специалиста ждут самые строгие санкции, в том числе пожизненное отстранение.

Сборная Замбии заняв третье место в группе C и не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2023.

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