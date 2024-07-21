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Сегодня, 20:47

Главный тренер женской команды «Зенита»: «К столетию клуба постараемся стать чемпионами»

Названа задача женского «Зенита» на сезон
Зарина Халимхонова
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Главный тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина в комментарии для «СЭ» назвала цель к столетию клуба.

— В этом году «Зенит» отмечает столетие клуба. У женской команды корректируются задачи под юбилей?

— Мы начали сезон с весны. У нас на каждую игру в сезоне одна задача — быть чемпионами, быть в лидерах. Поэтому на следующий год эту задачу точно никто не отменял. В юбилейный год мы постараемся стать чемпионами, — сказала Порядина «СЭ».

«Зенит» с 35-ю очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги.

ФК Зенит
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