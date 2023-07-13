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Сегодня, 17:13

Главный тренер женской сборной Ирана рассказала, чего ждет от игры с женской сборной России

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер женской сборной Ирана Марьям Азмун поделилась ожиданиями от товарищеской игры против женской сборной России.

— Чего ждете от предстоящего матча с Россией?

— Сборная Ирана очень рада провести товарищеский матч против сборной России, потому что это сильная команда, которая принимала участие в отборочных матчах на чемпионат мира.

От матча мы ожидаем победы. Также хотим набраться технического и тактического опыта, чтобы подойти в хорошей форме к матчам квалификации на Олимпийские игры в октябре.

— Что отметили в игре российской команды?

— Это первый наш матч со сборной России. Смотрели записи их игр. Мы отметили слабые и сильные места вашей сборной, но перед встречей не хотели бы о них говорить.

Товарищеский матч Россия — Иран состоится в пятницу, 14 июля в Казани на Центральном стадионе. Начало запланировано на 15.30 по московскому времени.

Футбол
Сборная Ирана по футболу
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