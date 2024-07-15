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Сегодня, 21:30

Главный тренер женской сборной КНДР оценил ничью в матче с Россией

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер женской сборной КНДР по футболу Хан Чхол Хак поделился впечатлениями от товарищеского матча против сборной России (0:0).

— Что скажете о втором матче сборной КНДР против России?

— Мы считаем, что это была прекрасная возможность сыграть сразу второй матч. Это прекрасный опыт игры на международном уровне. Мы очень рады этому.

— Как оцениваете результат двух игр в России и тренировочный сбор в Москве?

— Еще раз отмечу, что мы рады сыграть сразу два раза с Россией. Мы оцениваем это как очень важный опыт для нас, а результат как удовлетворительный.

— Что скажете о сборной России?

— Мы бы хотели отметить, что сборная России очень сильная. У игроков прекрасное физическое состояние. Им есть, куда расти. Оцениваем их уровне как очень высокий.

— Как вам Москва и организация матчей?

— Мы считаем, что уровень организации матчей очень хороший. Хотим отметить, что все условия, которые нам предоставил РФС можно назвать только самыми лучшими.

— Какие ближайшие планы у женской сборной КНДР?

— Мы стремимся показать лучшие результаты на предстоящем Азиатском кубке и на кубке ФИФА будем готовиться.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Москвич». В первой товарищеской игре россиянки уступили со счетом 0:3.

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