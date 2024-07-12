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12 июля, 22:39

Красножан — о поражении российских футболисток от КНДР: «Класс соперника сегодня помешал нам победить»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал результат товарищеского матча с командой КНДР.

Встреча проходила в Москве и завершилась разгромным поражением россиянок со счетом 0:3.

«В первом тайме девочки думали о правильности своих действий. А во втором тайме больше работали от ситуации. Во втором тайме хоть какие-то моменты были, уже можно было говорить о равенстве игры. Класс соперника сегодня помешал нам победить. У нас не очень стабильный состав. Работы еще очень много», — сказал Красножан.

15 июля команды проведут вторую товарищескую встречу, которая также состоится в Москве и начнется в 19.00 по местному времени.

Футбол
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