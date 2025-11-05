Видео
5 ноября, 13:20

Губерниев — о возможном допуске женской сборной России до международных соревнований: «Замах на рубль, а удар на копейку»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном допуске женской сборной России по футболу до международных соревнований в 2026 году.

Ранее Sport Baza сообщила, что ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору ЧМ-2027.

«Могут допустить — это не информация. Могли лыжников допустить, паралимпийцев — в итоге никого не допустили. Вот когда это произойдет, тогда и проговорим. Есть такое выражение: замах на рубль, а удар на копейку. Вот когда мы ударим, тогда давайте и обсуждать. Сейчас говорить про это абсолютно бессмысленно», — сказал Губерниев «СЭ».

Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

9

  • Серёга

    ну здесь Губерниев все по делу сказал, сложно с ним не согласиться в данном контексте. я тоже так считаю что это из разряда той же говорильни что и про допуск хоккеистов на ОИ26..

    07.11.2025

  • petrovich56

    Митяй замахнулся и веслом как даст....

    07.11.2025

  • " 100% Инсайды "

    05.11.2025

  • Slim Tallers

    Митрофанов с Дюковым уже к концу этого года мужскую сборную по футболу допустили. Терпилам ещё немного потерпеть.

    05.11.2025

  • Nik

    в каждой дырке затычка

    05.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Этого дерьморота кто спросил?

    05.11.2025

  • Gordon

    По сравнению с интересом к мнению этого деятеля всё имеет смысл )

    05.11.2025

  • _Mike N_

    Губошлеп - губами шлеп !:laughing::laughing::laughing:

    05.11.2025

    Сборная России по футболу
    Дмитрий Губерниев
