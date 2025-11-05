5 ноября, 13:20
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном допуске женской сборной России по футболу до международных соревнований в 2026 году.
Ранее Sport Baza сообщила, что ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору ЧМ-2027.
«Могут допустить — это не информация. Могли лыжников допустить, паралимпийцев — в итоге никого не допустили. Вот когда это произойдет, тогда и проговорим. Есть такое выражение: замах на рубль, а удар на копейку. Вот когда мы ударим, тогда давайте и обсуждать. Сейчас говорить про это абсолютно бессмысленно», — сказал Губерниев «СЭ».
Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
Серёга
ну здесь Губерниев все по делу сказал, сложно с ним не согласиться в данном контексте. я тоже так считаю что это из разряда той же говорильни что и про допуск хоккеистов на ОИ26..
07.11.2025
petrovich56
Митяй замахнулся и веслом как даст....
07.11.2025
" 100% Инсайды "
05.11.2025
Slim Tallers
Митрофанов с Дюковым уже к концу этого года мужскую сборную по футболу допустили. Терпилам ещё немного потерпеть.
05.11.2025
Nik
в каждой дырке затычка
05.11.2025
С детства за Уралмаш!
Этого дерьморота кто спросил?
05.11.2025
Gordon
По сравнению с интересом к мнению этого деятеля всё имеет смысл )
05.11.2025
_Mike N_
Губошлеп - губами шлеп !:laughing::laughing::laughing:
05.11.2025