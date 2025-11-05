Губерниев — о возможном допуске женской сборной России до международных соревнований: «Замах на рубль, а удар на копейку»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном допуске женской сборной России по футболу до международных соревнований в 2026 году.

Ранее Sport Baza сообщила, что ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору ЧМ-2027.

«Могут допустить — это не информация. Могли лыжников допустить, паралимпийцев — в итоге никого не допустили. Вот когда это произойдет, тогда и проговорим. Есть такое выражение: замах на рубль, а удар на копейку. Вот когда мы ударим, тогда давайте и обсуждать. Сейчас говорить про это абсолютно бессмысленно», — сказал Губерниев «СЭ».

Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.