Гживиньска рассказала как в Польше относятся к тому, что она играет в России.

Полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска рассказала о том, как в Польше относятся к тому, что она играет в России.

«Когда я только перешла в «Зенит», все было нормально. Не встретила ни одного негативного мнения. А потом все как с цепи сорвались: про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в комментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить. Писали: «Не приезжай в Польшу — мы тебя убьем», — цитирует футболистку Sport24.

28-летняя полячка перешла в «Зенит» в 2021 году, В составе петербургской команды она стала трехкратной чемпионкой России (2022, 2023, 2024), а также лучшим бомбардиром лиги в 2024 году.