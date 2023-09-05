Хорхе Вильду уволили с поста женской сборной Испании по футболу

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявила об отставке Хорхе Вильды с поста главного тренера и спортивного директора женской сборной Испании.

Вильда возглавлял национальную команду Испании с 2015 года. В 2023 году испанские футболистки под руководством 42-летнего специалиста впервые в истории выиграли чемпионат мира. В финальном матче, который прошел в Сиднее, испанки обыграли сборную Англии со счетом 1:0.

Ранее СМИ сообщали, что Вильда покинет свой пост из-за того, что поддержал главу RFEF Луиса Рубиалеса после скандала на ЧМ-2023. Во время церемонии награждения на турнире Рубиалес поцеловал футболистку испанской команды Дженни Эрмосо.