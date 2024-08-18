Игрок ЖФК «Динамо» Божич считает, что женщины-арбитры могут не успевать за футболистами мужских команд

Защитница женского футбольного клуба «Динамо» Хелена Божич высказала мнение о назначении женщин-арбитров на матчи мужских команд.

«Женский футбол становится лучше, так что для женщин-арбитров приглашение на мужские матчи — это отличная возможность поработать на высоком уровне. Я не вижу в этом ничего плохого, но мужской футбол более скоростной. Так что в отдельных эпизодах женщины-арбитры могут не успевать за футболистами, а публике могут не нравиться такие моменты», — цитирует Божич Metaratings.

В мае 2024 года главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов возмутился работой судьи Веры Опейкиной на матче красноярской команды в первой лиге.