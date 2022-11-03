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Сегодня, 16:29

Исполком УЕФА учредил женскую Лигу наций, которая станет отбором на Олимпиаду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил женскую Лигу наций, сообщает официальный сайт УЕФА.

По данным источника, соревнование станет отборочным турниром на Олимпийские игры, а также будут влиять на квалификацию к чемпионату Европы.

Женская Лига наций впервые пройдет в 2023 году. Команды будут разделены на три дивизиона согласно рейтингу, в каждом из которых их поделят на группы по три или четыре коллектива. Победители групп элитного дивизиона выйдут в плей-офф соревнований, где поборются за главный трофей.

Раз в четыре года по итогам Лиги наций будут определены три европейские команды, которые получат путевки на Олимпийские игры. На Играх в Париже выступят два финалиста нового турнира, а также сборная Франции на правах страны-хозяйки.

Женская Лига наций также повлияет на квалификацию к чемпионату Европы. По окончании европейской квалификации будет составлен рейтинг, который определит, какие сборные напрямую попадут в финальную часть турнир, а кому предстоит принять участие в стыковых турнирах европейского первенства.

Новая система квалификации впервые будет применена в преддверии чемпионата Европы 2025 года.

Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/news/027b-16802fa89740-23355efda63f-1000--new-women-s-national-team-system/
Лига наций УЕФА
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