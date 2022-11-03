Исполком УЕФА учредил женскую Лигу наций, которая станет отбором на Олимпиаду

Сегодня, 16:29
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил женскую Лигу наций, сообщает официальный сайт УЕФА.
По данным источника, соревнование станет отборочным турниром на Олимпийские игры, а также будут влиять на квалификацию к чемпионату Европы.
Женская Лига наций впервые пройдет в 2023 году. Команды будут разделены на три дивизиона согласно рейтингу, в каждом из которых их поделят на группы по три или четыре коллектива. Победители групп элитного дивизиона выйдут в плей-офф соревнований, где поборются за главный трофей.
Раз в четыре года по итогам Лиги наций будут определены три европейские команды, которые получат путевки на Олимпийские игры. На Играх в Париже выступят два финалиста нового турнира, а также сборная Франции на правах страны-хозяйки.
Женская Лига наций также повлияет на квалификацию к чемпионату Европы. По окончании европейской квалификации будет составлен рейтинг, который определит, какие сборные напрямую попадут в финальную часть турнир, а кому предстоит принять участие в стыковых турнирах европейского первенства.
Новая система квалификации впервые будет применена в преддверии чемпионата Европы 2025 года.