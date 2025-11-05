Источник: женская сборная России по футболу может быть допущена к отбору ЧМ-2027

Женскую сборную России по футболу могут допустить к международным соревнованиям в феврале 2026 года, сообщает Sport Baza.

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают возможность участия российской команды в отборочном турнире чемпионата мира 2027 года под нейтральным флагом.

Футболистки уже проинформированы о такой возможности и готовятся к возвращению. Отборочный турнир начнется в феврале 2026 года.

Как отмечает Baza, игры планируется проводить за пределами России, включая такие страны, как Азербайджан, Армения и Турция. Если возвращение женской сборной не вызовет негативных реакций и последствий, ФИФА и УЕФА могут рассмотреть допуск юношеских и молодежных сборных России.

В феврале 2022 года российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах.

4 ноября УЕФА провел жеребьевку и определил группы отборочного турнира чемпионата мира-2027. Россия в число участников не вошла.