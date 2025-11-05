Источник: женская сборная России по футболу может быть допущена к отбору ЧМ-2027

5 ноября, 12:45
Женскую сборную России по футболу могут допустить к международным соревнованиям в феврале 2026 года, сообщает Sport Baza.
По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают возможность участия российской команды в отборочном турнире чемпионата мира 2027 года под нейтральным флагом.
Футболистки уже проинформированы о такой возможности и готовятся к возвращению. Отборочный турнир начнется в феврале 2026 года.
Как отмечает Baza, игры планируется проводить за пределами России, включая такие страны, как Азербайджан, Армения и Турция. Если возвращение женской сборной не вызовет негативных реакций и последствий, ФИФА и УЕФА могут рассмотреть допуск юношеских и молодежных сборных России.
В феврале 2022 года российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах.
4 ноября УЕФА провел жеребьевку и определил группы отборочного турнира чемпионата мира-2027. Россия в число участников не вошла.
Серёга
это все конечно на словах хорошо, но на деле врядли..
07.11.2025
ValeraK
"Мы не сидим сложа руки"..)
05.11.2025
ValeraK
И отпущена на все 4 стороны...
05.11.2025
Солёный
Походу функционеры такими вбросами (что про женские, что и про мужские) создают имитатцию своей бурной деятельности, паказа важности всех этих сборных и указания причин необходимости их финансирования.
05.11.2025
_Mike N_
или опущена ?:laughing::laughing::laughing:
05.11.2025
ValeraK
Частично допущена!)
05.11.2025
ValeraK
А может и не быть. Главное - набросить на ветилятор...
05.11.2025
sergei-pr1984
Нейтральный флаг фу
05.11.2025
Berkut-7
Опять влажные фантазии для девушек в этот раз.
05.11.2025
фанат
Фигня всё это. Национальная забава под названием допустят-недопустят.
05.11.2025
: 100% Инсайды :
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
05.11.2025
_Mike N_
Источник: женская сборная России по футболу может быть недопущена к отбору ЧМ-2027 :laughing::laughing:
05.11.2025
ёzhic8
"некоторые" это... не будем пальцем показывать - кто
05.11.2025
Dreamlike
Ключевая фраза "может быть", даже если допустят, смысла нет, нулевая сборная, только позориться. Пока не участвуют можно хотя бы кричать "огого мы бы им показали", а как начнут участвовать, срам один и языки в попе.
05.11.2025
blue-white!
В нейтральном статусе?!
05.11.2025
Владимир К.
А чего комментарии не закрыты? Здесь же запрещено критиковать МОК, ФИФА и прочих западных хозяев.
05.11.2025
белорусы играют,да. но не в РБ. ВСЕ домашние игры и сборной,и клубов проводятся на нейтральных полях. в ВЕНГРИИ и кстати уже не первый год
05.11.2025
Владимир Горницкий
Какой-то источник, о котором я лично раньше даже и не слышал, сообщил, что "сборная Россия может быть допущена". Причем в этом "источнике" нет даже никаких обычных в таких случаях ссылок на анонимных официальных лиц, то есть происхождение информации абсолютно неясно. Обычно таким источником является палец, из которого высасывают информацию. И это, конечно, повод для написания статьи в якобы спортивной газете. И самое смешное, что в комментариях обсуждают предложенные "источником" нейтральные поля и выдают рекомендации по поводу их выбора... То есть очередную муть, которую на эту тему (как и на многие другие темы) постоянно выдает СЭ, некоторые комментаторы рассматривают как достоверную информацию, подлежащую серьезному обсуждению.
05.11.2025
Топотун
Под белой тряпкой будет не сборная России, а сборная нейтралов !
05.11.2025
Топотун
Спиртик, хочешь спанка из источника ?
05.11.2025
Saiga-спринтер
Военные заводы в Сербиии составляющая часть корпораций США и НАТО. Государственными заводами не являются.
05.11.2025
_Mike N_
Беларусы же играют в еврокубках. в отличии от российских команд
05.11.2025
Saiga-спринтер
Вестимо потому - что соображать надо.
05.11.2025
_Mike N_
а почему не в Беларуси тогда ?
05.11.2025
в СЕРБИИ? эти братушки снаряды поставляют бандерам
05.11.2025
Saiga-спринтер
Если допустят к отбору на женский ЧМ-2027, то играть нужно в Сербии свои якобы домашние матчи. А не в Азербайджане, Армении или в Турции, которые из таких якобы "друзей", что и врагов не нужно.
05.11.2025