Женский футбол. Новости
5 ноября, 12:45

Источник: женская сборная России по футболу может быть допущена к отбору ЧМ-2027

Анастасия Пилипенко
Фото Женская сборная России по футболу

Женскую сборную России по футболу могут допустить к международным соревнованиям в феврале 2026 года, сообщает Sport Baza.

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают возможность участия российской команды в отборочном турнире чемпионата мира 2027 года под нейтральным флагом.

Футболистки уже проинформированы о такой возможности и готовятся к возвращению. Отборочный турнир начнется в феврале 2026 года.

Как отмечает Baza, игры планируется проводить за пределами России, включая такие страны, как Азербайджан, Армения и Турция. Если возвращение женской сборной не вызовет негативных реакций и последствий, ФИФА и УЕФА могут рассмотреть допуск юношеских и молодежных сборных России.

В феврале 2022 года российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах.

4 ноября УЕФА провел жеребьевку и определил группы отборочного турнира чемпионата мира-2027. Россия в число участников не вошла.

28

  • Серёга

    это все конечно на словах хорошо, но на деле врядли..

    07.11.2025

  • ValeraK

    "Мы не сидим сложа руки"..)

    05.11.2025

  • ValeraK

    И отпущена на все 4 стороны...

    05.11.2025

  • Солёный

    Походу функционеры такими вбросами (что про женские, что и про мужские) создают имитатцию своей бурной деятельности, паказа важности всех этих сборных и указания причин необходимости их финансирования.

    05.11.2025

  • _Mike N_

    или опущена ?:laughing::laughing::laughing:

    05.11.2025

  • ValeraK

    Частично допущена!)

    05.11.2025

  • ValeraK

    А может и не быть. Главное - набросить на ветилятор...

    05.11.2025

  • sergei-pr1984

    Нейтральный флаг фу

    05.11.2025

  • Berkut-7

    Опять влажные фантазии для девушек в этот раз.

    05.11.2025

  • фанат

    Фигня всё это. Национальная забава под названием допустят-недопустят.

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • _Mike N_

    Источник: женская сборная России по футболу может быть недопущена к отбору ЧМ-2027 :laughing::laughing:

    05.11.2025

  • ёzhic8

    "некоторые" это... не будем пальцем показывать - кто

    05.11.2025

  • Dreamlike

    Ключевая фраза "может быть", даже если допустят, смысла нет, нулевая сборная, только позориться. Пока не участвуют можно хотя бы кричать "огого мы бы им показали", а как начнут участвовать, срам один и языки в попе.

    05.11.2025

  • blue-white!

    В нейтральном статусе?!

    05.11.2025

  • Владимир К.

    А чего комментарии не закрыты? Здесь же запрещено критиковать МОК, ФИФА и прочих западных хозяев.

    05.11.2025

  • белорусы играют,да. но не в РБ. ВСЕ домашние игры и сборной,и клубов проводятся на нейтральных полях. в ВЕНГРИИ и кстати уже не первый год

    05.11.2025

  • Владимир Горницкий

    Какой-то источник, о котором я лично раньше даже и не слышал, сообщил, что "сборная Россия может быть допущена". Причем в этом "источнике" нет даже никаких обычных в таких случаях ссылок на анонимных официальных лиц, то есть происхождение информации абсолютно неясно. Обычно таким источником является палец, из которого высасывают информацию. И это, конечно, повод для написания статьи в якобы спортивной газете. И самое смешное, что в комментариях обсуждают предложенные "источником" нейтральные поля и выдают рекомендации по поводу их выбора... То есть очередную муть, которую на эту тему (как и на многие другие темы) постоянно выдает СЭ, некоторые комментаторы рассматривают как достоверную информацию, подлежащую серьезному обсуждению.

    05.11.2025

  • Топотун

    Под белой тряпкой будет не сборная России, а сборная нейтралов !

    05.11.2025

  • Топотун

    Спиртик, хочешь спанка из источника ?

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Военные заводы в Сербиии составляющая часть корпораций США и НАТО. Государственными заводами не являются.

    05.11.2025

  • _Mike N_

    Беларусы же играют в еврокубках. в отличии от российских команд

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Вестимо потому - что соображать надо.

    05.11.2025

  • _Mike N_

    а почему не в Беларуси тогда ?

    05.11.2025

  • в СЕРБИИ? эти братушки снаряды поставляют бандерам

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Если допустят к отбору на женский ЧМ-2027, то играть нужно в Сербии свои якобы домашние матчи. А не в Азербайджане, Армении или в Турции, которые из таких якобы "друзей", что и врагов не нужно.

    05.11.2025

