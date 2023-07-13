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Сегодня, 17:20

Капитан женской сборной Ирана об игре против женской сборной России: «Хотим отлично провести матч»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник и капитан женской сборной Ирана Захра Ганбари поделилась ожиданиями от игры против женской сборной России, которая пройдет в Казани.

— Как вам Казань?

— Казань — очень красивый город. Мы провели отличную тренировку. Мы надеемся, что заряд энергии от города поможет нам завтра.

— Чего ждете от матча с Россией?

— Это наш первый матч со сборной России, но мы провели разбор их игр. У нас есть тактика, у нашего тренера есть несколько планов, но перед матчем не хотим их раскрывать. Хотим отлично провести предстоящий матч.

Товарищеский матч Россия — Иран состоится в пятницу, 14 июля в Казани на Центральном стадионе. Начало запланировано на 15.30 по московскому времени.

Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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