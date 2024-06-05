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Сегодня, 13:35

Кипойи извинилась за удар кулаком по лицу сопернице из Марокко

Алина Савинова
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Футболистка сборной ДР Конго Рут Кипойи в социальных сетях принесла извинения за то, что ударила кулаком по лицу соперницу из Марокко Ясмин Мрабет во время товарищеского матча.

«Я потеряла хладнокровие во время жаркого матча и повела себя так, что разочаровалась в себе. Ясмин, приношу свои искренние извинения. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, желаю тебе только самого лучшего. Мне очень жаль. Футбол — страстная игра, порой мы можем чувствовать себя обиженными, но мы должны контролировать свои эмоции», — написала спортсменка.

Также она извинилась перед товарищами по команде, тренерским штабом и болельщиками и отметила, что сделает все возможное, чтобы загладить свою вину перед ними.

Инцидент произошел в понедельник, 3 июня. В середине второго тайма товарищеского матча Кипойи получила красную карточку за грубый удар по ногам. После этого Мрабет толкнула ее, и конголезка ударила футболистку сборной Марокко в челюсть. Теперь Кипойи грозит дисквалификация.

Футбол
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Футболистка сборной ДР Конго ударила соперницу из Марокко кулаком по лицу во время матча