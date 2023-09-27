Колосков отреагировал на решение не допускать футболисток сборной России на чемпионат Европы-2024 до 17 лет

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение организаторов финальной части чемпионата Европы-2024 среди игроков до 17 лет не допустить женскую юниорскую сборную России до участия в турнире.

«В УЕФА должны просто принять это к сведению. Ведь в финальную часть чемпионата Европы надо еще попасть. Пока сборная Россия туда не попала. Вот когда попадет, тогда, я думаю, будет реакция от УЕФА. А сейчас это бессмысленное сотрясение воздуха. Если Россия дойдет, то будет уже другой вопрос. Тогда УЕФА будет принимать решение: перенести финальный этап или что-то другое. Пока это пустой разговор», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во вторник исполком УЕФА с рядом ограничений допустил до своих соревнований юношеские сборные России не старше 17 лет: российские команды будут должны играть без флага и гимна страны, национальной формы и не на территории РФ.