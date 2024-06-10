Куропаткина рассказала, как футболистка сборной Эквадора схватила ее за горло во время матча

Защитник команды России Вероника Куропаткина рассказала, что одна из футболисток сборной Эквадора в товарищеском матче схватила ее за горло.

«Конечно, хочется вернуться, играть на чемпионатах мира и Европы, но эти команды очень классный уровень показывают, конкурентоспособные. Спасибо Российскому футбольному союзу, матчи классные, особенно вторые игры проходят с таким накалом, как на финале Кубка России или играх за суперкубок. Футболистки сборной Эквадора очень жестко играли, особенно на стандартах, вот там бы пригодился ВАР, не знаю, помог бы или нет. Была очень жесткая одна девчонка, мы забили два из трех в первом матче со стандарта, в следующей игре она мне в глотку вцепилась. Когда апеллируешь судье, то он говорил вставать», — цитирует Куропаткину ТАСС.

В апреле женская сборная России дважды обыграла команду Эквадора в товарищеских матчах (4:0, 3:2). В феврале россиянки победили команду Ботсваны (4:0).