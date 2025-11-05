Митрофанов опроверг новость о допуске женской сборной России к международным соревнованиям

5 ноября, 14:40
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» возможный допуск женской сборной России по футболу к международным соревнованиям с февраля 2026 года. Ранее об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.
«Мы ведем переговоры с ФИФА и УЕФА, но пока статус переговоров такой же», — сказал Митрофанов «СЭ».
В феврале 2022 года российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах.
Серёга
ну правильно. пока на сей момент учитывая к тому же политическую обстановку... допуск это из разряда фантастики..
07.11.2025
No Name 4
пока статус переговоров такой же - РФС в жопе мира!
07.11.2025
Юрий Анатольевич Баринов
спросите у депутата Дуровой она все знает и предвидит...
05.11.2025
Владимир Горницкий
Около часа назад в СЭ вывесили сообщение: "Источник: женская сборная России по футболу может быть допущена к отбору ЧМ-2027". Журналист-профессионал сперва проверил бы правдивость этой новости а уж потом, в зависимости от результатов проверки, опубликовал бы ее (или не стал бы публиковать). Чтобы не портить свою профессиональную репутацию публикацией дурацких слухов и выдумок. Но журналисты-профессионалы в СЭ давно повывелись, шеф-редактор, который по должности должен следить за такими вещами, вместо этого пишет дурацкие статьи о судействе, делая из себя посмешище. И профессиональной репутации у журналистов СЭ нет никакой, так что и портить им нечего.
05.11.2025
05.11.2025