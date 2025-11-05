Митрофанов опроверг новость о допуске женской сборной России к международным соревнованиям

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» возможный допуск женской сборной России по футболу к международным соревнованиям с февраля 2026 года. Ранее об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

«Мы ведем переговоры с ФИФА и УЕФА, но пока статус переговоров такой же», — сказал Митрофанов «СЭ».

В феврале 2022 года российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах.