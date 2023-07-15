Министр спорта Татарстана о победе женской сборной России над Ираном: «Была классная атмосфера»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал победу женской сборной России над Ираном в товарищеском матче. Россиянки забили 4 безответных гола.

— Как оцените матч женской сборной?

— Важно понимать, что это товарищеский матч. Было классно, необычно. Сборная Ирана, как вы видели, играла в головных уборах. Я впервые видел такое. Была борьба в начале, но потом восторжествовала справедливость. Конечно, наши девчонки сильнее. Собралось около 8,5 тысяч на центральном стадионе. Была классная атмосфера и хорошая погода. Девушки из обеих сборных очень довольны. Футболистки Ирана были под впечатлением от гостеприимства и города. Здорово, что нам доверяют такие мероприятия. У нас есть инфраструктура, которая позволяет параллельно проводить два серьезных матча в выходные.

— Насколько счастливы в Казани, что именно этот город принял первый матч сборной России впервые за долгое время?

— Конечно, счастливы. Это первый матч, второй они играют в Москве. У нас с Ираном отдельные трепетные отношения на уровне руководства республики, поэтому было очень приятно, что этот матч доверили провести Казани.

Российская команда проведет еще один товарищеский матч с Ираном в Новогорске 18 июля.