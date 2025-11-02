Видео
2 ноября, 17:23

Якупова — о чемпионстве женского «Спартака»: «При 0:2 отыгрываются редко, но у нашей команды есть характер!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающая «Спартака» Лина Якупова в разговоре с «СЭ» поделилась эмоциями после чемпионства красно-белых.

«Еще пока не ощущается, что мы — чемпионы, но я наслаждаюсь атмосферой, которую сегодня создали болельщики. Матч получился классный, много голов. Проигрывали 0:2, но в итоге сравняли и стали чемпионами при своих болельщиках. Это очень круто! Спасибо руководству, тренерам и девчонкам. Камбэк крутой. При 0:2 отыгрываются редко, но у нашей команды есть характер!» — сказала Якупова «СЭ».

2 ноября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 25-го тура женской Суперлиги — 2:2. Красно-белые набрали 61 очко и досрочно стали чемпионками России.

Футболистки &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу в&nbsp;чемпионате России 2&nbsp;ноября.Женский «Спартак» впервые стал чемпионом России! Лишил титула «Зенит», а оформил — в дерби с ЦСКА
1

  • Karma_police

    Красотки!!:heart_eyes:

    02.11.2025

