Нидерландские футболистки потребовали повысить им зарплату

Футболистки из Нидерландов недовольны низкими зарплатами в спорте, сообщает NOS. В совместном заявлении они призывают Королевский футбольный союз Нидерландов, клубы и спонсоров исправить это.

«Мы хотим иметь возможность зарабатывать на жизнь футболом, чтобы мы могли жить за счет игры. Нам не нужны миллионы, мы требуем минимальную зарплату. Мы хотим быть профессионалами», — говорится в заявлении, опубликованном NOS.

Сообщается, что большинство профессиональных футболисток в стране получают не полноценную зарплату, а лишь пособие на расходы. Из 12 клубов лиги только один платит всем футболисткам по полной ставке. Какой именно клуб — не уточняется. На практике иногда контракты футболисток с клубами подразумевают 16 часов работы в неделю.

«Мы считаем необходимым, чтобы каждая из нас имела 40-часовой рабочий контракт и получала за него хотя бы минимальную заработную плату. Если вы находитесь на поле шесть дней в неделю, но вам также приходится выполнять другую работу, фокус не там, где должен быть», — объяснила капитан команды «Телстара» Келли Стин.