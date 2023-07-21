Нигерия и Канада сыграли вничью. 40-летняя Синклер не забила пенальти

Сборные Нигерии и Канады не выявили победителя в матче 1-го тура женского чемпионата мира-2023 — 0:0.

На 50-й минуте канадки могли открыть счет, но полузащитница сборной Канады Кристин Синклер, которая стала первой в истории футболисткой, сыгравшей на семи мировых первенствах, не реализовала пенальти.

В концовке встречи нигерийская команда осталась в меньшинстве, так как полузащитница Дебора Аджибола Абиодун получила красную карточку.

Канада и Нигерия набрали по одному очку и занимают 2-е и 3-е места в группе B соответственно.