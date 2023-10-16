Олимпийская чемпионка Мельникова — о создании женского «Спартака»: «Надеюсь, что команда будет покорять вершины»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова в разговоре с «СЭ» высказалась о создании женской футбольной команды красно-белых.

«Я очень рада видеть женскую команду «Спартака». Это серьезный шаг, и я надеюсь, что команда с такой поддержкой будет покорять вершины», — сказала Мельникова «СЭ».

«Спартак» объявил о запуске женской команды 14 октября. Она начнет выступать в женской суперлиге с сезона-2024. Директором клуба станет бывшая футболистка сборной России Елена Терехова.

Ранее Мельникова участвовала в создании ролика, посвященного женскому «Спартаку».