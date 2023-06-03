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Судейство

Сегодня, 12:35

КДК РФС не согласился с ЭСК. Удаление игрока «Зенита» отменено ошибочно?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Евгений Васильев / ФК «Зенит»
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, как было официально объявлено 2 июня, исправил «ошибку, допущенную судьей в матче чемпионата России по футболу среди женских команд между командами ЦСКА и «Зенит», который состоялся 28 мая 2023 года». КДК решил «отменить ошибочно примененное удаление футболистке ФК «Зенит» Габриэле Гживиньской».

Это странно, так как днем ранее было тоже официально объявлено, что экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращение КДК, попросившей «оценить работу арбитра Ксении Горячевой в эпизоде с удалением игрока «Зенита» Габриэлы Гжевинской».

И ЭСК не смогла признать ошибочным удаление «игрока команды «Зенит» Габриэлы Гживинской на 22-й минуте матча». «В связи с низким качеством разрешения представленных видеоматериалов, комиссия не может принять решение и признать ошибочным вынесение судьей красной карточки игроку ЖФК «Зенит» за оскорбительное поведение», — говорится в сообщении.

Дело не в разном написании фамилии футболистки, которая в заявке и в протоколе указана как Гживиньска. Непонятно, почему КДК признал ее удаление ошибочным, если этого не сделала ЭСК. Обычно решения комитета соответствовали вердиктам комиссии.

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