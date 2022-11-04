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Сегодня, 21:31

Глушаков — о травме жены в матче за Кубок России: «Зашили ей губу. Домой приеду и буду целовать ее»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Жена футболиста Дениса Глушакова — игрок ЦСКА Ксения Коваленко.
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что следил за матчем женских команд ЦСКА и «Зенита» за Кубок России.

Победу со счетом 2:1 одержал ЦСКА, в составе которого выступает жена Глушакова — Ксения Коваленко. Во время игры девушке ударили по губе.

— Следили за матчем в Питере?

— Конечно! Первый тайм дома смотрел, второй — в телефоне пока ехал. Молодец жена, выиграли Кубок. Она настоящий боец. Зашили ей губу в больнице в Питере. Так что побыстрее домой приехать и буду целовать здесь ее губу.

Заставить ее завязать с футболом? Давно надо тогда было. Нет, не буду ей ничего говорить. Она сама когда захочет, тогда и захочет. Созреет, думаю, скоро.

Денис Глушаков
Ксения Коваленко
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