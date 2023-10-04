Потерявшая сознание футболистка «Локомотива» рассказала о своем состоянии

Полузащитник «Локомотив» Полина Юкляева, потерявшая сознание в матче против ЦСКА, рассказала о своем состоянии.

«Чувствую себя не идеально, но уже намного лучше, — цитирует Юкляеву ТАСС. — Обследовали меня, лечат. Что касается момента столкновения, то была борьба за мяч. Прыгнула, хотела сыграть головой. Но что-то пошло не по плану. После удара ничего не помню до того момента, как пришла в себя в машине скорой помощи».

19-летняя полузащитница получила травму головы 1 октября в матче 21-го тура женской Суперлиги против ЦСКА (1:2). На 53-й минуте Юкляева и защитница красно-синих Юлия Плешкова столкнулись головами. После этого девушка потеряла сознание.

Сообщалось, что Юкляева избежала переломов костей черепа и находится дома.