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Женский футбол

Сегодня, 22:18

Дюков поздравил женский ЦСКА с победой в Кубке России

Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото РФС
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал итоги финала женского Кубка России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА (1:2).

«Поздравляю женский футбольный клуб ЦСКА с завоеванием трофея. Это был отличный матч, мы увидели качественный футбол, было много эмоций. Финал удался на 100 процентов. С точки зрения организации, матч был проведен на очень высоком уровне. На стадион, где проводился чемпионат мира, пришло рекордное для женского футбола в России количество зрителей — 18702. Еще недавно такое было сложно представить, но сейчас это реальность», — передает слова Дюкова пресс-служба РФС.

Также глава организации отметил, что в последнее время заметен рост популярности женского футбола не только в мире, но и в России.

«Мы видим рост популярности женского футбола не только в мире, но и в России. Разрыв между женским и мужским футболом есть, но он сокращается. У женского футбола большое будущее. Уверен, многие из тех, кто пришел на стадион, будут ходить в следующем сезоне на матчи Суперлиги. Мы делаем многое как для развития профессионального женского футбола, так и массового», — сказал Дюков.

Футболистки ЦСКА второй раз в истории стали победительницами Кубка России, ранее им это удалось сделать в 2017 году.

РФС
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Дюков
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