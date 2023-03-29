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Сегодня, 17:24

Радченко высказался о победе женской сборной России на турнире УЕФА

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о выступлении женской сборной России до 16 лет на турнире SAFF Championship 2023 под эгидой УЕФА.

«Это знаковый шаг от чиновников УЕФА, что они и гимн разрешили, и сыграть в таком турнире. На мой взгляд, это было очень важно и для самих девчонок. Они молодцы. Очень жаль, что это все превращается в политику... В том числе и Олимпийские виды спорта. К сожалению, в такое время мы живем. Очень тяжело здесь что-то предугадывать. Сегодня может быть одно, а завтра, может быть, этим девчонкам запретят по каким-либо причинам выступать под своим гимном», — приводит «Спорт День за Днем» слова Радченко.

Турнир прошел в Дакке (Бангладеш). Сборная России завоевала золото первенства с разницей мячей 17:1.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/radchenko-otsenil-pobedu-zhenskoy-sbornoy-rossii-na-turnire-uefa
Дмитрий Радченко
Футбол
УЕФА
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Женская сборная России выиграла турнир SAFF среди игроков до 17 лет