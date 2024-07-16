РФС организует экскурсию для футболисток КНДР по Красной площади

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина заявила, что до вылета на родину женская сборная КНДР сможет посетить Красную площадь.

«РФС организует экскурсию для команды, они поедут на Красную площадь. Посмотрят на нашу прекрасную столицу и будут готовиться лететь обратно», — цитирует Посиренину ТАСС.

Женские сборные России и КНДР провели два товарищеских матча в столице России. Обе встречи прошли на стадионе «Москвич». 12 июля игра завершилась победой футболисток КНДР (3:0), а 15-го числа — ничьей (0:0).