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Сегодня, 20:09

Российская футболистка Абдуллина выиграла чемпионат Англии в составе «Челси»

Мария Гусева
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Женский футбольный клуб «Челси» выиграл чемпионат Англии сезона-2022/23.

В матче 22-го тура лондонский клуб на выезде разгромил «Рединг» (3:0). Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина провела эту встречу на скамейке запасных.

«Челси» занял первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Синие» в шестой раз выиграли турнир. Также в этом сезоне лондонский клуб выиграл Кубок Англии.

Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года из «Локомотива». Контракт 22-летней россиянки с клубом рассчитан до 2024 года.

Футбол
ФК Челси
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