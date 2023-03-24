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Сегодня, 13:44

Российские футболистки не получат призовые за участие в турнире SAFF до 17 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Женская сборная России по футболу не получит призовые за участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, так как турнир проводится для возрастных групп.

«Обратите внимание, что, поскольку это турнир для возрастных групп, ни в одной из категорий нет призовых. Должен быть только кубок для команды-победителя и медали для членов команды-победителя и команды, занявшей второе место. Кроме того, у нас есть награды в номинациях «Лучший вратарь», «Самый ценный игрок» и «Честная игра», — приводит заявление пресс-службы SAFF ТАСС.

Чемпионат SAFF проводится в рамках программы развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сборная России принимает участие в турнире в качестве приглашенной страны и выступает с национальной символикой. В чемпионате, который проводится по круговой системе, также участвуют команды Непала, Индии, Бутана и Бангладеш.

В первом матче 22 марта россиянки победили команду Бангладеш со счетом 3:0. 24 марта сборная России встретится с командой Бутана. Чемпионат SAFF проводится в рамках программы развития УЕФА, цель которой — поделиться опытом организации соревнований за пределами Европы. Завершится турнир 28 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17361085
Футбол
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