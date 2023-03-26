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Сегодня, 18:47

Российские футболистки обыграли команду Непала на турнире среди игроков до 17 лет

Мария Гусева
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Женская сборная России обыграла команду Непала (3:0) в третьем матче на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, который проводится в сотрудничестве с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Забитыми голами отметились Елена Голик (63-я, 74-я минуты) и Полина Фильшина (83).

Сборная России принимает участие в турнире в качестве приглашенной страны и выступает с национальной символикой.

В турнире также участвуют команды Бангладеш, Индии и Непала. Сборная России лидирует в турнирной таблице, набрав 9 очков в 3 играх.

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