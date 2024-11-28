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Сегодня, 19:27

Российские футболистки победили сборную Азербайджана

Алина Савинова
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Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Азербайджана в товарищеском матче — 1:0.

Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт». Автором единственного гола стала Марина Федорова, которая отличилась на 6-й минуте с передачи Медеи Жарковой.

Ответный матч между командами состоится также в Сочи 2 декабря. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Сборная Азербайджана располагается на 75-й строчке в рейтинге ФИФА. Главным тренером команды является местный специалист Сиясет Аскеров.

Футбол
Сборная России по футболу
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