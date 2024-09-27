Российские футболистки в ноябре могут провести матчи с командами из Южной Америки

Главный тренер сборной России по футболу Юрий Красножан сообщил, что команда в ноябре может провести матчи с соперницами из Южной Америки.

«У нас в планах провести октябрьский сбор в Турции с двумя играми. Есть варианты и в ноябре. Первый — селекционный сбор для игроков суперлиги и молодежной лиги. Второй вариант — матчи с командами из Южной Америки», — приводит ТАСС слова Красножана.

В апреле женская сборная России провела товарищеские матчи с командами Эквадора (4:0, 3:2) и Уругвая (1:1, 1:2). В июле в Москве россиянки дважды сыграли со сборной КНДР (0:3, 0:0).