Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Женский футбол. Новости
Новости
Статьи
Таблица ЖФЛ
Календарь ЖФЛ
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 13:08

Российские футболистки в ноябре могут провести матчи с командами из Южной Америки

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по футболу Юрий Красножан сообщил, что команда в ноябре может провести матчи с соперницами из Южной Америки.

«У нас в планах провести октябрьский сбор в Турции с двумя играми. Есть варианты и в ноябре. Первый — селекционный сбор для игроков суперлиги и молодежной лиги. Второй вариант — матчи с командами из Южной Америки», — приводит ТАСС слова Красножана.

В апреле женская сборная России провела товарищеские матчи с командами Эквадора (4:0, 3:2) и Уругвая (1:1, 1:2). В июле в Москве россиянки дважды сыграли со сборной КНДР (0:3, 0:0).

Источник: ТАСС
Футбол
Юрий Красножан

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Российские бодибилдеры выиграли золото чемпионата мира с флагом РФ
Щенсны возобновит карьеру ради перехода в «Барселону»
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Сегодня
Вчера
Неделя