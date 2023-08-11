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Сегодня, 06:56

Сборная Испании обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал женского чемпионата мира-2023

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ-2023.
Фото Reuters
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Сборная Испании выиграла у команды Нидерландов в 1/4 финала женского чемпионата мира-2023 — 2:1.

В первом тайме голов забито не было. На 37-й минуте испанка Дженнифер Эрмосо открыла счет, но взятие ворот было отменено ВАР из-за офсайда.

На 81-й минуте испанка Мариона Кальдентей реализовала пенальти. Голландкам удалось отыграться в самом конце основного времени — мяч забила Стефани ван дер Грагт.

В дополнительное время единственный гол забила 19-летняя Сальма Паральюэло, которая принесла испанкам путевку в полуфинал, где они сыграют против победителя матча Япония — Швеция.

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