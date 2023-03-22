Сборная России по футболу впервые за год выступила в международном турнире при поддержке УЕФА и ФИФА

Сборная России по футболу впервые за год приняла участие в международном турнире при поддержке УЕФА и ФИФА.

Женская сборная проводит первый матч на чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди футболисток до 17 лет. Соперником россиянок является Бангладеш.

Сборная России вышла на матч под своим флагом, перед стартовым свистком прозвучал гимн страны.

Россиянки обыгрывают Бангладеш после первого тайма со счетом 2:0.

Чемпионат Федерации футбола Южной Азии проходит с 20 по 28 марта в Дакке (Бангладеш). Помимо хозяев и сборной России, в соревнованиях принимают участие команды Индии, Бутана и Непала.