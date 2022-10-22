Сборная США сыграет с Нидерландами в групповом турнире женского ЧМ-2023

Сегодня, 11:14
В новозеландском Окленде прошла жеребьевка группового турнира женского чемпионата мира по футболу 2023 года.
Сборная США в группе E встретится с Нидерландами. На ЧМ-2019 американки в финале обыграли голландскую команду со счетом 2:0.
Группа A: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария;
Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада;
Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония;
Группа D: Англия, Дания, Китай, победитель плей-офф;
Группа E: США, Нидерланды, Вьетнам, победитель плей-офф;
Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, победитель плей-офф;
Группа G: Швеция, ЮАР, Италия, Аргентина;
Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Корея.
Женский ЧМ-2023 пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Финал турнира пройдет в Сиднее.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования