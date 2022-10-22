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Сегодня, 11:14

Сборная США сыграет с Нидерландами в групповом турнире женского ЧМ-2023

Сергей Разин
корреспондент
Жеребьевка женского ЧМ-2023 по футболу.
Фото ФИФА

В новозеландском Окленде прошла жеребьевка группового турнира женского чемпионата мира по футболу 2023 года.

Сборная США в группе E встретится с Нидерландами. На ЧМ-2019 американки в финале обыграли голландскую команду со счетом 2:0.

Группа A: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария;

Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада;

Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония;

Группа D: Англия, Дания, Китай, победитель плей-офф;

Группа E: США, Нидерланды, Вьетнам, победитель плей-офф;

Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, победитель плей-офф;

Группа G: Швеция, ЮАР, Италия, Аргентина;

Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Корея.

Женский ЧМ-2023 пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Финал турнира пройдет в Сиднее.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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П2

27%

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25%

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Спартак
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34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

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