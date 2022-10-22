Сборная США сыграет с Нидерландами в групповом турнире женского ЧМ-2023

В новозеландском Окленде прошла жеребьевка группового турнира женского чемпионата мира по футболу 2023 года.

Сборная США в группе E встретится с Нидерландами. На ЧМ-2019 американки в финале обыграли голландскую команду со счетом 2:0.

Группа A: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария;

Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада;

Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония;

Группа D: Англия, Дания, Китай, победитель плей-офф;

Группа E: США, Нидерланды, Вьетнам, победитель плей-офф;

Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, победитель плей-офф;

Группа G: Швеция, ЮАР, Италия, Аргентина;

Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Корея.

Женский ЧМ-2023 пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Финал турнира пройдет в Сиднее.