Скончалась футболистка женской команды «Шеффилда» Мадлен Кьюсак

Полузащитник женского «Шеффилда» Мадлен Кьюсак скончалась в возрасте 27 лет, сообщается на официальном сайте клуба.

«Это душераздирающая новость для всех на «Брэмолл Лейн». Мэдди занимала уникальное положение, будучи частью нескольких команд в «Шеффилд Юнайтед», и пользовалась популярностью у всех, с кем общалась. Ее индивидуальность и профессионализм сделали ей честь в глазах ее семьи — нам будет ее очень не хватать. Клуб будет оказывать максимально возможную поддержку семье, друзьям и коллегам Мэдди», — сказал генеральный директор «Шеффилда» Стивен Беттис.

Кьюсак присоединилась к «Шеффилду» в 2019 году и провела за них более 100 матчей, став первым игроком, сделавшим это. Она также работала в клубе менеджером по маркетингу.