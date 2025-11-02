«Спартак» впервые стал чемпионом России среди женщин

«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 25-го тура женской Суперлиги — 2:2. Встреча прошла на поле Академии Черенкова. «Спартак» уступал по ходу матча со счетом 0:2. За красно-белых забили Наталья Машина и Тияна Филипович. За армейцев отличились Невена Дамьянович и Милена Николич. «Спартак» набрал 61 очков в 23 матчах и досрочно стал чемпионом России среди женщин. Команда проводит всего второй сезон в Суперлиге. ЦСКА с 57 очками находится на второй строчке. Командам осталось провести по одному матчу в этом сезоне Суперлиги. Женский «Спартак» впервые стал чемпионом России! Лишил титула «Зенит», а оформил — в дерби с ЦСКА Чемпионат России. Женская футбольная лига. 25-й тур.

02 ноября, 14:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)

Ildar Shakirov Девчонки лучшие!!! Мужикам - учиться!!! 03.11.2025

Алексей Х На самом деле крутой результат! Без поражений. Ну и надо отметить полный стадион академии Спартака! .. Только 61 очко, а не очкоВ) 02.11.2025

Иванов Иван Замечательно!!!!! Браво,женщины!!! 02.11.2025

ToLkUnet Команду чемпиона надо ешё сделать, а за 2 года вообще удивительно 02.11.2025

Автогол Стать чемпионом в матче с ЦСКА- бесценно. 02.11.2025

GeoMaS Вспомнился фильм "Семеро стариков и одна девушка" и фраза из него: «…Женщины уже в волейбол играют, а мы всё время на месте топчемся. Это просто оскорбление мужского пола!». 02.11.2025

Робин из Локсли Коней на скоку остановят, в горящую избу -бомжей. 02.11.2025

Алексей Мащенко Все верно. Потому и сравниваю с женским боксом, там-то вообще беда... Но все равно прекрасно, что выиграли чемпионат спартаковки. "Спартак" - чемпион! 02.11.2025

ALEXEY959595 Надо было ЦСКА удерживать счёт 2:0 , поставив "автобус". Тактику неверную выбрали при 2:0 02.11.2025

FCSM Вот на кого нужно мужикам равняться! С Победой девушки! Вперёд Спартак!!! 02.11.2025

Кариока_двойка. Да, вот женский волейтбол и гантбол классный, а футбол все-таки не женский вид спорта, слишком большое поле, всё слишком медленно и по другому, смотреть невозможно. Как будто матч ветеранов. Бесперспективный вид спорта для зрелищности. 02.11.2025

Adiоs Amigos R Спартак - Чемпион!!! 02.11.2025

sargon Победили девочки. Спартака. Нет что бы по радоваться. Или просто поздравить. Есть животные которым надо все обосрать. Биомусор одним словом. 02.11.2025

см1955 Ни одного поражения за весь сезон - вот это, я понимаю, настоящий Спартак ! 02.11.2025

555 555 Наших красавиц с первым Чемпионство!!!! Дай Бог не последним!!!!! Всех Спартачей с приятной новостью!!! 02.11.2025

hill d. Ура Чемпионы! Девченки молодцы!!! Вперед Спартак !!! 02.11.2025

Бен Ричардс Девочки, поздравляю вас! Будьте здоровы и счастливы! "Спартак"-чемпион! 02.11.2025

Алексей Мащенко Есть только две причины для существования женского футбола. Первая: женский футбол не так ужасен, как женский бокс. Вторая: "Спартак" стал чемпионом. 02.11.2025

см1955 Всего 2 года команде - и сразу в дамочки! 02.11.2025

КС Смотрел этот матч, ну конечно это нечто))) бей беги, мяч в ногах вообще не держится, всё время одни навесы... Спартак с победой! 02.11.2025

Jean4 Мужикам бы поучиться. 02.11.2025

zoolord Молодчины!!! Замечательный успех!!! Мужской Спам - учитесь!!! 02.11.2025

sargon Девочки молодцы. С чемпионством вас. Браво. Чемпионство в матче против заклятых :thumbsup_tone3::thumbsup_tone3::thumbsup_tone3: 02.11.2025

Спартак 98 Девчонки вы Ze Best и наша Гордость :tumbler_glass: 02.11.2025

Сергей Макурин Девчонки молодцы! Респект за камбек. Ничья чемпионская. От души поздравляю! 02.11.2025

Товарищ Колбасный Ну теперь мужской Спартак,как честный человек,просто обязан поздравить дам победой над Краснодаром.)) 02.11.2025

volish17 Девчата Молодцы!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! Хорошая работа, за два года прошли большой путь , так держать и дальше... 02.11.2025

wam Поздравляю! Вы лучшие и самые красивые. 02.11.2025

winvem Крутые!!!! 02.11.2025

ToLkUnet За 2 года, молодцы девахи 02.11.2025