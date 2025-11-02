Видео
2 ноября, 15:58

«Спартак» впервые стал чемпионом России среди женщин

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 25-го тура женской Суперлиги — 2:2. Встреча прошла на поле Академии Черенкова. «Спартак» уступал по ходу матча со счетом 0:2.

За красно-белых забили Наталья Машина и Тияна Филипович. За армейцев отличились Невена Дамьянович и Милена Николич.

«Спартак» набрал 61 очков в 23 матчах и досрочно стал чемпионом России среди женщин. Команда проводит всего второй сезон в Суперлиге.

ЦСКА с 57 очками находится на второй строчке. Командам осталось провести по одному матчу в этом сезоне Суперлиги.

Футболистки &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу в&nbsp;чемпионате России 2&nbsp;ноября.Женский «Спартак» впервые стал чемпионом России! Лишил титула «Зенит», а оформил — в дерби с ЦСКА
Чемпионат России. Женская футбольная лига. 25-й тур.
02 ноября, 14:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Спартак
2:2
ЦСКА

82

  • ххх ххх

    заявите команду на второй круг вместо мужиков - не так обидно будет в итоге....хоть по объему мата точно победят!

    03.11.2025

  • Ildar Shakirov

    Девчонки лучшие!!! Мужикам - учиться!!!

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну поставь мне двойку за диктант

    02.11.2025

  • ххх ххх

    хоть чем-то утешьтесь....скоро , вообще, победам 10-летних радоваться останется!

    02.11.2025

  • Алексей Х

    На самом деле крутой результат! Без поражений. Ну и надо отметить полный стадион академии Спартака! .. Только 61 очко, а не очкоВ)

    02.11.2025

  • lancetfish

    Только среди женщин спартак и может стать чемпионом.

    02.11.2025

  • Иванов Иван

    Волейтбол и гантбол,говоришь классный? Еще увидить бы эти тболы.

    02.11.2025

  • Kiril1Yrich

    а как свинтак может выиграть чемпионат среди мужчин? его не допустят просто к участию

    02.11.2025

  • Иванов Иван

    Замечательно!!!!! Браво,женщины!!!

    02.11.2025

  • ANTI BOMG

    А кто в женском футболе ВОСПИТАЛ своих?

    02.11.2025

  • ToLkUnet

    Команду чемпиона надо ешё сделать, а за 2 года вообще удивительно

    02.11.2025

  • RSMsouth

    Звучит как тост : Ну, за баб Спартака , что стали чемпионами !

    02.11.2025

  • Иван

    лучшие

    02.11.2025

  • sargon

    Почему эта новость не главной странице? А да. Ведь не ЦСКА с Зенитом выиграли.

    02.11.2025

  • Товарищ Колбасный

    Ну я тоже так думаю,но надежда умирает последней.

    02.11.2025

  • Прожарка свиней

    Закрой поддувало, пидор свиной. Пока глаз на жопу не натянули)))

    02.11.2025

  • sargon

    я тоже кайфанул ))

    02.11.2025

  • Saypin

    пидорас у тебя в зеркале, заднеприводный.

    02.11.2025

  • Автогол

    Стать чемпионом в матче с ЦСКА- бесценно.

    02.11.2025

  • Прожарка свиней

    Еще один пидорас свиной вылез))) Пшел нах...

    02.11.2025

  • GeoMaS

    Вспомнился фильм "Семеро стариков и одна девушка" и фраза из него: «…Женщины уже в волейбол играют, а мы всё время на месте топчемся. Это просто оскорбление мужского пола!».

    02.11.2025

  • Saypin

    ты свои пидарские мысли напоказ не выставляй. а то под крючок тебе присунут желающие

    02.11.2025

  • Робин из Локсли

    Коней на скоку остановят, в горящую избу -бомжей.

    02.11.2025

  • Saypin

    так сосун главный ты, сиди причмокивай молча

    02.11.2025

  • Saypin

    Да там у женцин считай все без выдающихся частей тела) доска-два....

    02.11.2025

  • Алексей Мащенко

    Все верно. Потому и сравниваю с женским боксом, там-то вообще беда... Но все равно прекрасно, что выиграли чемпионат спартаковки. "Спартак" - чемпион!

    02.11.2025

  • Saypin

    а мне кажется свин быка отпердолит

    02.11.2025

  • ALEXEY959595

    Надо было ЦСКА удерживать счёт 2:0 , поставив "автобус". Тактику неверную выбрали при 2:0

    02.11.2025

  • FCSM

    Вот на кого нужно мужикам равняться! С Победой девушки! Вперёд Спартак!!!

    02.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Да, вот женский волейтбол и гантбол классный, а футбол все-таки не женский вид спорта, слишком большое поле, всё слишком медленно и по другому, смотреть невозможно. Как будто матч ветеранов. Бесперспективный вид спорта для зрелищности.

    02.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спартак - Чемпион!!!

    02.11.2025

  • Врн36

    завидуй молча

    02.11.2025

  • Прожарка свиней

    Это что за чмо тут вылезло? соси молча, не отвлекайся.

    02.11.2025

  • sargon

    Победили девочки. Спартака. Нет что бы по радоваться. Или просто поздравить. Есть животные которым надо все обосрать. Биомусор одним словом.

    02.11.2025

  • см1955

    Ни одного поражения за весь сезон - вот это, я понимаю, настоящий Спартак !

    02.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Это потому что там нет Кахигао со своими Гарсиями. Спартак со Станком тоже пёр по чемпионски, пока не пришло это гамно и всё обосрало. Народ, кто-нибудь, сделайте петицию по увольнению этого афериста?

    02.11.2025

  • hill d.

    не бухти лохушка

    02.11.2025

  • 555 555

    Наших красавиц с первым Чемпионство!!!! Дай Бог не последним!!!!! Всех Спартачей с приятной новостью!!!

    02.11.2025

  • Прожарка свиней

    Отчего то мне кажется, что мужской Спартак в матче с Краснодаром окажется бабами, которых имеют всяко-разно.

    02.11.2025

  • hill d.

    Ура Чемпионы! Девченки молодцы!!! Вперед Спартак !!!

    02.11.2025

  • Бен Ричардс

    Девочки, поздравляю вас! Будьте здоровы и счастливы! "Спартак"-чемпион!

    02.11.2025

  • Алексей Мащенко

    Есть только две причины для существования женского футбола. Первая: женский футбол не так ужасен, как женский бокс. Вторая: "Спартак" стал чемпионом.

    02.11.2025

  • см1955

    Всего 2 года команде - и сразу в дамочки!

    02.11.2025

  • sargon

    девочкм такие деврчки ))

    02.11.2025

  • КС

    Смотрел этот матч, ну конечно это нечто))) бей беги, мяч в ногах вообще не держится, всё время одни навесы... Спартак с победой!

    02.11.2025

  • huikin

    Это намёк на то, что сегодня Деян в перерыве пол состава поменяет

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    хрюкай громче, хавронья, пока Краснодар под крючок не напихал!

    02.11.2025

  • Jean4

    Мужикам бы поучиться.

    02.11.2025

  • zoolord

    Молодчины!!! Замечательный успех!!! Мужской Спам - учитесь!!!

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    на женском футболе так себя вести - свиньями надо быть. но хорошо, что честно признался, всегда думал - вы притворяетесь, или вправду такие.

    02.11.2025

  • sargon

    Девочки молодцы. С чемпионством вас. Браво. Чемпионство в матче против заклятых :thumbsup_tone3::thumbsup_tone3::thumbsup_tone3:

    02.11.2025

  • Russpiel

    "В перерыве футбольного матча тренер проигрывающей команды сменил пол состава. На поле вышли настоящие мужики."

    02.11.2025

  • Спартак 98

    Девчонки вы Ze Best и наша Гордость :tumbler_glass:

    02.11.2025

  • sargon

    Не захлебнись животное

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    там и судья Алина Свиножопенко бутч еще тот:sweat_smile:

    02.11.2025

  • winvem

    обычно воспринимаю. как на любом стадионе в дерби

    02.11.2025

  • huikin

    Нынешнему "мужскому" Спартаку, если всем пол поменять , смогут также?

    02.11.2025

  • Russpiel

    Я надеюсь, женским составом?

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а у хавроний что? холодец из ножек не ел что ли? и не соскакивай - как сам воспринимаешь скандирование обмудков с фанатки?

    02.11.2025

  • winvem

    копыта это у Вас, если так то

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    то есть, стадом на всю Россию покрывать армейских девчонок матом - норм? реально секта, вообще отбитая на все копыта.

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    там Алина Крючковхостенко судить не будет, но ждите, надейтесь.

    02.11.2025

  • Сергей Макурин

    Девчонки молодцы! Респект за камбек. Ничья чемпионская. От души поздравляю!

    02.11.2025

  • winvem

    порадуйся за девочек. причем тут болельщики? смотри на футбольное поле, где играют

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    хавронья в луже всегда повод для гордости увидит :joy:стадо на фанатке в вашем хлеву - позорище на всю Россию. парад сказочных дегенератов! в первый раз такой позор вижу, чтоб зашкваром кичились!

    02.11.2025

  • Ботокс007

    :heart_eyes:

    02.11.2025

  • Товарищ Колбасный

    Ну теперь мужской Спартак,как честный человек,просто обязан поздравить дам победой над Краснодаром.))

    02.11.2025

  • volish17

    Девчата Молодцы!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! Хорошая работа, за два года прошли большой путь , так держать и дальше...

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    кто о чем, а хохленок в перефорс.

    02.11.2025

  • lepin.s

    хрюкай дальше

    02.11.2025

  • Прожарка свиней

    У свинарни бабы-настоящие мужики.

    02.11.2025

  • winvem

    поздравления приняты!

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    матерное хрюканье свиной фанатки одобряешь?

    02.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Всегда считал, что хоккейные хавроньи самые отбитые. Но сегодня ромбикоголовые на женском (!) футболе на всю Россию орали свои омерзительные даунские матерные кричалки. Мужики такое себе не позволят, кастрированные хряки - да. Обтекайте с вашим хрякчионством, секта больная. Вы нелюди, конченное стадо озабоченных евнухов.

    02.11.2025

  • wam

    Поздравляю! Вы лучшие и самые красивые.

    02.11.2025

  • winvem

    Крутые!!!!

    02.11.2025

  • ToLkUnet

    За 2 года, молодцы девахи

    02.11.2025

  • Андрей

    Молодцы девчонки! С чемпионством!

    02.11.2025

