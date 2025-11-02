«Спартак» впервые стал чемпионом России среди женщин

2 ноября, 15:58
«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 25-го тура женской Суперлиги — 2:2. Встреча прошла на поле Академии Черенкова. «Спартак» уступал по ходу матча со счетом 0:2.
За красно-белых забили Наталья Машина и Тияна Филипович. За армейцев отличились Невена Дамьянович и Милена Николич.
«Спартак» набрал 61 очков в 23 матчах и досрочно стал чемпионом России среди женщин. Команда проводит всего второй сезон в Суперлиге.
ЦСКА с 57 очками находится на второй строчке. Командам осталось провести по одному матчу в этом сезоне Суперлиги.
ххх ххх
заявите команду на второй круг вместо мужиков - не так обидно будет в итоге....хоть по объему мата точно победят!
03.11.2025
Ildar Shakirov
Девчонки лучшие!!! Мужикам - учиться!!!
03.11.2025
Кариока_двойка.
Ну поставь мне двойку за диктант
02.11.2025
ххх ххх
хоть чем-то утешьтесь....скоро , вообще, победам 10-летних радоваться останется!
02.11.2025
Алексей Х
На самом деле крутой результат! Без поражений. Ну и надо отметить полный стадион академии Спартака! .. Только 61 очко, а не очкоВ)
02.11.2025
lancetfish
Только среди женщин спартак и может стать чемпионом.
02.11.2025
Иванов Иван
Волейтбол и гантбол,говоришь классный? Еще увидить бы эти тболы.
02.11.2025
Kiril1Yrich
а как свинтак может выиграть чемпионат среди мужчин? его не допустят просто к участию
02.11.2025
Иванов Иван
Замечательно!!!!! Браво,женщины!!!
02.11.2025
ANTI BOMG
А кто в женском футболе ВОСПИТАЛ своих?
02.11.2025
ToLkUnet
Команду чемпиона надо ешё сделать, а за 2 года вообще удивительно
02.11.2025
RSMsouth
Звучит как тост : Ну, за баб Спартака , что стали чемпионами !
02.11.2025
Иван
лучшие
02.11.2025
sargon
Почему эта новость не главной странице? А да. Ведь не ЦСКА с Зенитом выиграли.
02.11.2025
Товарищ Колбасный
Ну я тоже так думаю,но надежда умирает последней.
02.11.2025
Прожарка свиней
Закрой поддувало, пидор свиной. Пока глаз на жопу не натянули)))
02.11.2025
sargon
я тоже кайфанул ))
02.11.2025
Saypin
пидорас у тебя в зеркале, заднеприводный.
02.11.2025
Автогол
Стать чемпионом в матче с ЦСКА- бесценно.
02.11.2025
Прожарка свиней
Еще один пидорас свиной вылез))) Пшел нах...
02.11.2025
GeoMaS
Вспомнился фильм "Семеро стариков и одна девушка" и фраза из него: «…Женщины уже в волейбол играют, а мы всё время на месте топчемся. Это просто оскорбление мужского пола!».
02.11.2025
Saypin
ты свои пидарские мысли напоказ не выставляй. а то под крючок тебе присунут желающие
02.11.2025
Робин из Локсли
Коней на скоку остановят, в горящую избу -бомжей.
02.11.2025
Saypin
так сосун главный ты, сиди причмокивай молча
02.11.2025
Saypin
Да там у женцин считай все без выдающихся частей тела) доска-два....
02.11.2025
Алексей Мащенко
Все верно. Потому и сравниваю с женским боксом, там-то вообще беда... Но все равно прекрасно, что выиграли чемпионат спартаковки. "Спартак" - чемпион!
02.11.2025
Saypin
а мне кажется свин быка отпердолит
02.11.2025
ALEXEY959595
Надо было ЦСКА удерживать счёт 2:0 , поставив "автобус". Тактику неверную выбрали при 2:0
02.11.2025
FCSM
Вот на кого нужно мужикам равняться! С Победой девушки! Вперёд Спартак!!!
02.11.2025
Кариока_двойка.
Да, вот женский волейтбол и гантбол классный, а футбол все-таки не женский вид спорта, слишком большое поле, всё слишком медленно и по другому, смотреть невозможно. Как будто матч ветеранов. Бесперспективный вид спорта для зрелищности.
02.11.2025
Adiоs Amigos R
Спартак - Чемпион!!!
02.11.2025
Врн36
завидуй молча
02.11.2025
Прожарка свиней
Это что за чмо тут вылезло? соси молча, не отвлекайся.
02.11.2025
sargon
Победили девочки. Спартака. Нет что бы по радоваться. Или просто поздравить. Есть животные которым надо все обосрать. Биомусор одним словом.
02.11.2025
см1955
Ни одного поражения за весь сезон - вот это, я понимаю, настоящий Спартак !
02.11.2025
Кариока_двойка.
Это потому что там нет Кахигао со своими Гарсиями. Спартак со Станком тоже пёр по чемпионски, пока не пришло это гамно и всё обосрало. Народ, кто-нибудь, сделайте петицию по увольнению этого афериста?
02.11.2025
hill d.
не бухти лохушка
02.11.2025
555 555
Наших красавиц с первым Чемпионство!!!! Дай Бог не последним!!!!! Всех Спартачей с приятной новостью!!!
02.11.2025
Прожарка свиней
Отчего то мне кажется, что мужской Спартак в матче с Краснодаром окажется бабами, которых имеют всяко-разно.
02.11.2025
hill d.
Ура Чемпионы! Девченки молодцы!!! Вперед Спартак !!!
02.11.2025
Бен Ричардс
Девочки, поздравляю вас! Будьте здоровы и счастливы! "Спартак"-чемпион!
02.11.2025
Алексей Мащенко
Есть только две причины для существования женского футбола. Первая: женский футбол не так ужасен, как женский бокс. Вторая: "Спартак" стал чемпионом.
02.11.2025
см1955
Всего 2 года команде - и сразу в дамочки!
02.11.2025
sargon
девочкм такие деврчки ))
02.11.2025
КС
Смотрел этот матч, ну конечно это нечто))) бей беги, мяч в ногах вообще не держится, всё время одни навесы... Спартак с победой!
02.11.2025
huikin
Это намёк на то, что сегодня Деян в перерыве пол состава поменяет
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
хрюкай громче, хавронья, пока Краснодар под крючок не напихал!
02.11.2025
Jean4
Мужикам бы поучиться.
02.11.2025
zoolord
Молодчины!!! Замечательный успех!!! Мужской Спам - учитесь!!!
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
на женском футболе так себя вести - свиньями надо быть. но хорошо, что честно признался, всегда думал - вы притворяетесь, или вправду такие.
02.11.2025
sargon
Девочки молодцы. С чемпионством вас. Браво. Чемпионство в матче против заклятых :thumbsup_tone3::thumbsup_tone3::thumbsup_tone3:
02.11.2025
Russpiel
"В перерыве футбольного матча тренер проигрывающей команды сменил пол состава. На поле вышли настоящие мужики."
02.11.2025
Спартак 98
Девчонки вы Ze Best и наша Гордость :tumbler_glass:
02.11.2025
sargon
Не захлебнись животное
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
там и судья Алина Свиножопенко бутч еще тот:sweat_smile:
02.11.2025
winvem
обычно воспринимаю. как на любом стадионе в дерби
02.11.2025
huikin
Нынешнему "мужскому" Спартаку, если всем пол поменять , смогут также?
02.11.2025
Russpiel
Я надеюсь, женским составом?
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
а у хавроний что? холодец из ножек не ел что ли? и не соскакивай - как сам воспринимаешь скандирование обмудков с фанатки?
02.11.2025
winvem
копыта это у Вас, если так то
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
то есть, стадом на всю Россию покрывать армейских девчонок матом - норм? реально секта, вообще отбитая на все копыта.
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
там Алина Крючковхостенко судить не будет, но ждите, надейтесь.
02.11.2025
Сергей Макурин
Девчонки молодцы! Респект за камбек. Ничья чемпионская. От души поздравляю!
02.11.2025
winvem
порадуйся за девочек. причем тут болельщики? смотри на футбольное поле, где играют
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
хавронья в луже всегда повод для гордости увидит :joy:стадо на фанатке в вашем хлеву - позорище на всю Россию. парад сказочных дегенератов! в первый раз такой позор вижу, чтоб зашкваром кичились!
02.11.2025
Ботокс007
:heart_eyes:
02.11.2025
Товарищ Колбасный
Ну теперь мужской Спартак,как честный человек,просто обязан поздравить дам победой над Краснодаром.))
02.11.2025
volish17
Девчата Молодцы!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! Хорошая работа, за два года прошли большой путь , так держать и дальше...
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
кто о чем, а хохленок в перефорс.
02.11.2025
lepin.s
хрюкай дальше
02.11.2025
Прожарка свиней
У свинарни бабы-настоящие мужики.
02.11.2025
winvem
поздравления приняты!
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
матерное хрюканье свиной фанатки одобряешь?
02.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Всегда считал, что хоккейные хавроньи самые отбитые. Но сегодня ромбикоголовые на женском (!) футболе на всю Россию орали свои омерзительные даунские матерные кричалки. Мужики такое себе не позволят, кастрированные хряки - да. Обтекайте с вашим хрякчионством, секта больная. Вы нелюди, конченное стадо озабоченных евнухов.
02.11.2025
wam
Поздравляю! Вы лучшие и самые красивые.
02.11.2025
winvem
Крутые!!!!
02.11.2025
ToLkUnet
За 2 года, молодцы девахи
02.11.2025
Андрей
Молодцы девчонки! С чемпионством!
02.11.2025