«Спартак» объявил о запуске женской футбольной команды

В женской суперлиге с сезона-2024 начнет выступать «Спартак», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Директором женского клуба станет бывшая футболистка сборной России Елена Терехова.

«Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесет женскому «Спартаку» много побед во всех соревнованиях. Ну а клуб всегда будет уделять этому проекту самое пристальное внимание», — цитирует сайт клуба генерального директора «Спартака» Олега Малышева.