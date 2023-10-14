Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 19:19

«Спартак» объявил о запуске женской футбольной команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

В женской суперлиге с сезона-2024 начнет выступать «Спартак», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Директором женского клуба станет бывшая футболистка сборной России Елена Терехова.

«Команду возглавит опытный тренер, который в своих предыдущих клубах готовил футболисток как на раннем этапе развития, так и на профессиональном уровне. Убеждены, что их совместная работа с Еленой Тереховой принесет женскому «Спартаку» много побед во всех соревнованиях. Ну а клуб всегда будет уделять этому проекту самое пристальное внимание», — цитирует сайт клуба генерального директора «Спартака» Олега Малышева.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Появился список всех итальянских футболистов, предположительно ставивших на матчи
Рублев победил Димитрова и вышел в финал «мастерса» в Шанхае
Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
Покров Пресвятой Богородицы — как отмечают православный праздник 14 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболистке Леманн предложили крупную сумму за ночь со знаменитостью