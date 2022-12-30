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Сегодня, 14:57

Судьи женской Суперлиги получат компенсации от РФС в связи с рождением ребенка

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Судьи женской Суперлиги Александра Пономарева, Наиля Хасанова и ассистент арбитра Екатерина Козырева получат денежные выплаты от РФС из-за невозможности работать на матчах в связи с рождением ребенка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Денежные компенсации стали возможны в результате введения системы материальной помощи судей и инспекторов РФС.

«Мы рады сообщить, что РФС впервые в российской истории на системной основе начинает оказывать дополнительную поддержку девушкам-судьям, которые пропускали матчи по самым уважительным причинам: рождение ребенка и уход за ним. Это дополнительный шаг, приравнивающий профессию судьи к самым высококвалифицированным и социально защищенным профессиям», — приводит слова главы судейского комитета РФС Павла Каманцева пресс-служба организации.

Арбитрам выплачиваются денежные средства в зависимости от роли на поле (до 100 тысяч рублей каждый месяц за пропущенные игры). Также предусмотрена компенсация расходов на медицину и услуги психолога в пределах 100 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Ранее подобные расходы судьи оплачивали из собственных средств.

Футбол
РФС
Павел Каманцев
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