5 ноября, 15:30

Журова — о возможном допуске женской сборной: «Федерации должны брать гарантии со стран-хозяек, что впустят всех»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о возможном допуске женской сборной России по футболу к международным соревнованиям в 2026 году.

Ранее Sport Baza сообщила, что ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору ЧМ-2027.

«Я в любом случае убеждена, что без изменения регламента допуска это сложно представить. Международные федерации должны брать гарантии со стран, принимающих соревнования, что впустят всех. Одного допуска мало. И без разницы должно быть, россияне это или израильтяне, есть военный конфликт или нет его. Если государства такие условия не принимают, то им давать проводить соревнования просто нельзя! Иначе дойдут до того, что не будут впускать мусульман или православных по религиозным соображениям. Может дойти до абсурда. Будем надеяться, что это тоже обсудят при возможности допуска нашей женской команды», — сказала Журова «СЭ».

Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

4

  • Серёга

    слабо чтото как то вериться что допустят... это из разряда той же говорильни что допустят до зимней ОИ 26 хоккеистов, в итоге один хрен не допустили. да и наши уже эту информацию опровергли

    07.11.2025

  • Юрий Анатольевич Баринов

    депутат Дурова везде "знаток" спорта и международных отношений, тихий ужас от ее комментариев...

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

  • Grinopel

    Если допустят, все претензии отпадут сами собой, и типа "оголтелые шавки" тут же закроют рот. Ибо свреху прикажут.

    05.11.2025

    Светлана Журова
