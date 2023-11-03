Директор женского «Спартака» Терехова: «Некоторые говорят: «Сидите в своей стране и не высовывайтесь»

Директор женского «Спартака» Елена Терехова поделилась мнением об опыте игры в футбол в США в начале 2010-х. В этот период она выступала за «Индиану».

«Мне 20 лет, я еще совсем юная... Но увидела, как они любят женский соккер, какая там поддержка, реклама, спонсорство, как работает коммерция и менеджеры», — приводит «РБ Спорт» слова Тереховой.

Также она рассказала, как иностранные коллеги реагируют на отстранение российского футбола.

«По-разному. Кто-то говорит, что спортсмены ни при чем. Кто-то высказывается примерно так: «Сидите в своей стране и не вылезайте, это вам по заслугам», — добавила Терехова.

Российские клубы и сборная по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.