Трехкратная чемпионка России в составе «Зенита» Якупова перешла в «Спартак»

Нападающая «Зенита» Лина Якупова перешла в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

34-летняя футболистка покинула клуб из Санкт-Петербурга по истечении срока контракта и подписала соглашение с московской командой сроком на два года.

«Горячо приветствуем в нашей красно-белой семье!» — говорится в заявлении «Спартака».

Якупова играла за «Зенит» с 2021 года. Всего на ее счету 103 матча и 23 гола в составе сине-бело-голубых. Вместе с петербургской командой футболистка стала трехкратной чемпионкой России (2022, 2023, 2024) и обладательницей Суперкубка (2023).