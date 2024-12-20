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Сегодня, 16:37

Трехкратная чемпионка России в составе «Зенита» Якупова перешла в «Спартак»

Алина Савинова
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Нападающая «Зенита» Лина Якупова перешла в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

34-летняя футболистка покинула клуб из Санкт-Петербурга по истечении срока контракта и подписала соглашение с московской командой сроком на два года.

«Горячо приветствуем в нашей красно-белой семье!» — говорится в заявлении «Спартака».

Якупова играла за «Зенит» с 2021 года. Всего на ее счету 103 матча и 23 гола в составе сине-бело-голубых. Вместе с петербургской командой футболистка стала трехкратной чемпионкой России (2022, 2023, 2024) и обладательницей Суперкубка (2023).

Источник: https://t.me/wfcsm/5350
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